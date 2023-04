Julio Velasco lascia la Fipav, allenerà a Busto Arsizio

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Julio Velasco lascia la Federvolley (Fipav), dove attualmente ricopriva l'incarico di direttore tecnico del settore giovanile maschile azzurro (che ha vinto gli ultimi Europei con Under 19 e Under 17). Lo fa sapere la Fipav con un comunicato in cui sottolinea che "si separano le strade della Federazione Italiana Pallavolo e il tecnico di La Plata dopo quattro intense stagioni durante le quali le nazionali giovanili azzurre hanno inanellato numerosi successi e notevoli soddisfazioni".

Velasco, ex ct della nazionale maggiore con cui ha vinto gli Europei e due titoli mondiali, era tornato in Fipav nel luglio del 2019 contribuendo "al raggiungimento di numerosi successi e importanti risultati che hanno confermato il settore giovanile azzurro nell'élite del panorama pallavolistico mondiale". Ora continuerà a lavorare per le giovanili azzurre fino al termine di agosto, poi comincerà una nuova avventura, questa volta in campo femminile allenando Busto Arsizio.

"Dopo quattro anni di lavoro bellissimo in un posto stupendo - il commento di Velasco riferito nella nota della federazione -, ho deciso di affrontare una nuova sfida. Non lo faccio per motivi economici né tanto meno perché non mi sia trovato bene nel mio attuale incarico, anzi. Con il presidente Manfredi in particolare, ma anche con il consiglio federale, il personale della federazione, i presidenti regionali e le società ho potuto lavorare splendidamente. Ho avuto tutto l'appoggio e l'autonomia necessari per sviluppare un programma di lavoro che ha dato risultati importanti. In carriera ho allenato settore giovanile, club e Nazionali di diversi Paesi, ma per diversi motivi non ho potuto sviluppare un progetto nel settore femminile. Adesso ne ho l'opportunità". (ANSA).