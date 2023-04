Morte Ituma: Igor Volley U.16 con il nome di 'Titu' sulla pelle

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Hanno giocato con il numero 15 e il nickname 'Titu' disegnati sulla gamba sinistra con un pennarello. Le pallavoliste under 16 dell'Agil Volley che giocano nel campionato di serie C, sono state le prime della società novarese a scendere in campo dopo la tragica morte di Julia Ituma. Come riporta l'edizione novarese del quotidiano La Stampa, prima dell'inizio del match con il Pianezza, a Trecate (Novara) si sono abbracciate in mezzo al campo e hanno lanciato, in coro, il grido 'Titu!'. (ANSA).