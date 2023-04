D'Amato "il mio bronzo in memoria di Ituma"

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Vorrei dedicare la medaglia alla mia famiglia, a mio papà Massimo, che è scomparso a settembre, a mia sorella Asia che non ha potuto difendere il suo oro, e a Julia Ituma, che era venuta in Turchia come me per un sogno sportivo e purtroppo non c'è più". E' la dedica commossa che Alice D'Amato ha affidato all'ANSA per il bronzo conquistato ai Campionati d'Europa di ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia. (ANSA).