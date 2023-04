Morte Ituma: Abodi, addolorato e incredulo per la tragedia

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Sono addolorato e incredulo di fronte alla tragedia che si è consumata nella notte in Turchia e ha strappato la vita a Julia Ituma. Quando succedono queste tragedie la prima domanda che ci si pone è 'perché?'. Le indagini sono in corso, ma qualsiasi possano essere state le circostanze, non ci riporteranno Julia con la sua solarità e il suo sorriso". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia alla quale porgo le più sentite condoglianze - prosegue la dichiarazione del ministro - e mi unisco al dolore delle compagne di squadra e di tutto il movimento della pallavolo italiana in questo difficile momento". (ANSA).