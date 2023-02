Volley: Mattarella consegna la Coppa Italia al Piacenza

Applausi e cori per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto al Palazzo dello Sport di Roma per la finale di Coppa Italia di pallavolo tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino vinta dagli emiliani. Il Capo dello Stato è arrivato pochi minuti prima dell'inizio della partita, accolto dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi. "C'è solo un presidente" ha intonato l'angolo dell'impianto, oggi sold out, dedicato ai tifosi del Piacenza. Poco dopo è stato suonato anche l'inno di Mameli.



La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto il trofeo imponendo si per 3 set a 0 (parziali 25-22, 25-17, 25-23)