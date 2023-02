Pallavolo: Piacenza in finale di Coppa Italia, Perugia ko 3-0

Piacenza batte Perugia e vola in finale di Coppa Italia, in attesa di conoscere la sua sfidante di domani che arriverà dalla seconda semifinale delle Final Four in scena a Roma. Alla squadra di coach Botti bastano tre set per sconfiggere i detentori del titolo con il punteggio di 28-30, 20-25 e 22-25. Domani alle 16 sfiderà la vincente tra Trento e Milano.