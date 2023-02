Pallavolo: Malagò, Egonu? sarà protagonista in nazionale

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Il discorso nazionale non compete a me, ma ai tecnici. Detto ciò sono convito che sarà sicuramente una delle protagoniste della nostra squadra". Lo ha detto Giovanni Malago, presidente del Coni, a margine della presentazione del trofeo Volley-Scuola commentando l'apertura di Paola Egonu a un ritorno in Nazionale.

Sull'affermazione della campionesse azzurra che ha definito l'Italia "un paese razzista", ha invece invece aggiunto: "Sono felice delle sue parole e secondo me è stata bravissima. Ha detto cose in modo moderato e importante. Io e lei sappiamo che mi sono adoperato per diversi mesi affinché andasse a Sanremo, sono felice del grande messaggio". (ANSA).