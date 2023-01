Pallavolo: De Giorgi, difficile riconfermarsi ma ho ancora fame

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Seguiamo il nostro percorso senza pensare alle Olimpiadi. Facciamo una strada senza caricarci di meriti e demeriti. Guardiamo all'europeo in casa e alla qualificazione per Parigi". Lo ha detto Fefé De Giorgi, coach della nazionale maschile di pallavolo, a margine dell'incontro con il Papa della FIPAV. "Riconfermarsi è la parte più complicata nello sport, significa che devi migliorare senza fermarti - ha proseguito - Quello che abbiamo vinto non ci dà bonus, anzi chi ci affronterà sarà ancora più determinato.

Bisogna avere fame, e io ne ho ancora tanta". (ANSA).