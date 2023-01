Presidente Sir pallavolo, vincenti ma pensiamo a domani

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - Gino Sirci presidente della Sir di pallavolo campione del mondo per club e reduce da 26 successi di fila, sogna ancora tante vittorie e trofei, perché alla base c'è la logica dell'imprenditore: "oggi devi produrre, conquistare, vendere. E devi farlo anche domani". Un concetto illustrato in uno degli appuntamenti di "Incontri e dialoghi al Santa Giuliana", che si svolge alla sede della Scuola di lingue estere dell'Esercito.

"Siamo arrivati a un titolo mondiale per la nostra continuità, e vogliamo continuare a essere primi. Ma non dobbiamo pensare di essere mostri, lo sport è pieno di insidie. Serve governare la squadra e stare con i piedi per terra" ha detto ancora Sirci.

Che ha ripercorso la sua ascesa nel volley mondiale. Un percorso iniziato 20 anni fa a Bastia Umbra e arrivato fino al Brasile dove Perugia ha vinto il Mondiale per Club. "Non me l'aspettavo, per noi è una tappa", ha detto. "Siamo arrivati a Perugia in punta di piedi" ha ricordato. "La Sir, fondata nel 1979 - ha aggiunto -, tira fuori 2,4 milioni a stagione dai propri utili.

Se dai il buon esempio, trovi chi ti segue". Perugia è così diventata modello per la rete di sponsor, oltre 100, che hanno sposato il progetto-Sir. Con le risorse sono arrivati giocatori e trofei per Sirci, che con la sua azienda da oltre 70 milioni di fatturato. "La pallavolo - ha sottolineato - costa, ma fa divertire. Ci sono le famiglie, nei palazzetti si fanno foto e si scambiano abbracci, si vede gente sorridere. Il calcio gode di ben altri contratti, e se questo deve essere lo sport di provincia, dico viva la provincia".

La Sir, che riempie i palazzetti d'Italia, ha dato prova di essere diventata la star del momento. Ha già due titoli in bacheca e punta a Coppa Italia, scudetto e Champions. "Il numero di vittorie fin qui ottenute non sia il pensiero principale - è l'invito del presidente -, alla fine conta appendere gli stendardi al palazzetto". (ANSA).