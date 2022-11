Beach Volley: Lupo in coppia con Rossi, 'voglio podio Parigi'

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Nasce un nuovo sodalizio nel beach volley azzurro: Daniele Lupo ed Enrico Rossi faranno coppia sulla sabbia australiana di Torquay dal 23 al 27 novembre per l'ultimo Challenge della stagione del Beach Pro Tour 22 e all'Elite 16 in programma sempre a Torquay dal 29 novembre al 3 dicembre, aprendo ufficialmente una nuova era sportiva del beach italiano.

Il nuovo progetto del romano argento olimpico a Rio 2016 e del beacher cesenate guarda con ambizione ai prossimi due anni per imporsi in ambito internazionale e scalare posizioni nel ranking, qualificarsi ai Giochi di Parigi 2024 e lottare per un posto sul podio olimpico.

Lo staff tecnico della nuova coppia azzurra che rappresenterà l'Italia in giro per il mondo vedrà Dionisio Lequaglie in veste di Head Coach e Fosco Cicola come Secondo Allenatore. Il Team di lavoro, che compende altre sei persone, avrà sede fissa a Roma con preparazione fisica e allenamenti che si alterneranno in più strutture, sia all'aperto che al coperto. tra le quali tre sedi di IBeach (Palabeach, Casetta Bianca e Fregene) oltre al Circolo Canottieri Aniene all'Acqua Acetosa e al Circolo dell'Aeronautica Militare.

"Siamo pronti per questa nuova sfida - dice Lupo -, con Enrico c'è grande intesa e tanta voglia di far bene. Abbiamo scelto insieme di dare vita a questo questo nuovo progetto sportivo e non nascondiamo il desiderio comune di lavorare per vincere una medaglia a Parigi. Conosco Enrico da quando ha vent'anni, come atleta e come persona, ci siamo allenati insieme varie volte in nazionale, so che posso costruire anche qualcosa fuori dal campo. Quindi oltre ad avere un grandissimo compagno di squadra, so che avrò anche un grande amico". " (ANSA).