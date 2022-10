Pallavolo: per Vero Volley Milano nuovo nome e nuovo roster

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Si apre il sipario sul nuovo roster del Vero Volley femminile, presentato a Milano nella sede del Banco Bpm a due giorni dal debutto nel campionato di serie A1, sabato alle 20.30 all'Arena di Monza contro Pinerolo.

Vero Volley, vice campione d'Italia in carica e protagonista annunciato anche nella Champions League, si presenta sotto rete con la neo capitana Alessia Orro in cabina di regia, la campionessa olimpica statunitense Jordan Thompson e l'iridata Jovana Stevanovic. In banda, il Vero Volley si avvarrà anche della miglior schiacciatrice dell'ultimo mondiale, Myriam Sylla, prelevata da Conegliano al pari di Raphaela Folie, altra stella messa a disposizione di coach Marco Gaspari. In una stagione che vede il Vero Volley cercare di ritoccare al rialzo il posizionamento al secondo posto dello scorso anno, alle spalle proprio di Conegliano.

Il Vero Volley da questa stagione cambia anche denominazione, divenendo Vero Volley Milano, in prospettiva di un trasferimento più stabile da Monza della sua formazione femminile nel capoluogo meneghino. Per questo, cambia anche il claim societario, con il logo Vero Volley ora accompagnato da quel "Driven by values", guidato dai valori, in quel che è un carattere distintivo in realtà da sempre della società monzese.

Anche per questo, come già espresso durante la presentazione della prima squadra maschile in Superlega, il Vero Volley continua ad affiancarsi al lavoro di Change the game, l'associazione di volontari che contrasta la violenza sessuale e gli abusi su donne e minori nello sport. Per un'indagine sui dati relative alle violenze nel mondo dello sport, che porti a un report utile a costruire politiche a salvaguardia dei giovani nella pratica sportiva. (ANSA).