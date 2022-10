Pallavolo: Mazzanti, ora i due match piu' importanti

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "E' una bellissima sensazione essere qui in questo momento, ci troviamo dovevamo volevamo essere quando abbiamo iniziato il nostro lungo percorso. Adesso non ci resta che viverci tutto d'un fiato questo bellissimo momento".

Cosi' Davide Mazzanti, tecnico dell'Italia donne di pallavolo, dopo la vittoria sulla Cina che vale la qualificazione alla semifinale dei Mondiali. "Arrivati a questo punto noi dobbiamo solo essere noi stessi - aggiunge il tecnico - La squadra ha una capacità di esprimersi al meglio quando gioca al suo ritmo; nelle nostre prossime due partite dobbiamo fare ciò che sappiamo e con le nostre modalità".

"La nostra - prosegue Mazzanti - è stata un'estate lunga, faticosa, nella quale abbiamo programmato tutto nel dettaglio e serate come questa ci ripagano con soddisfazione dei tanti sacrifici fatti. Sono felice per le ragazze e lo staff per l'eccezionale lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Ora ci aspettano le due gare più importanti".

"Sono felicissima - dice Alessia Orro - Noi non siamo venute qui per partecipare, abbiamo ben chiari i nostri obiettivi, ma sono scaramantica quindi non dico niente….". Myriam Silla ammette che l'Italia ha "tremato un po' in qualche frangente della partita" con la Cina, ma aggiunge: "A questo punto chiunque sia l'avversario che incontreremo va bene, abbiamo un grosso obiettivo che vogliamo raggiungere" (ANSA).