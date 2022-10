Mondiali volley: Mazzanti, gara ben condotta ma ora c'è la Cina

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "E' stata una partita ben condotta dall'Italia, sempre in controllo. Non era assolutamente una gara complicata, ma l'abbiamo gestita bene, in attesa di quella che aspettiamo di più, l'ultima del girone, con la Cina". Così il ct delle azzurre, Davide Mazzanti al termine del match vinto 3-0 contro l'Argentina ai Mondiali di pallavolo.

"Domani mi aspetto una partita divertente. La Cina è una delle squadre che conosciamo meglio ed è stata sempre un crocevia importante nel nostro cammino - ha aggiunto Mazzanti -.

Sarà una gara importante per la classifica e per dare un po' di 'temperatura' alla squadra perchè poi comunque vada avremo i quarti e tutto quel che seguirà". (ANSA).