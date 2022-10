Mondiali volley: 3-0 all'Argentina, azzurre ai quarti

L'Italia ha battuto 3-0 l'Argentina in una partita della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile, conquistando la certezza del passaggio ai quarti di finale del torneo. Le azzurre, alla settima vittoria su otto match disputati, si sono imposte sulle sudamericane col punteggio di 25-19, 25-18, 25-17.

Un torneo lungo, quello in corso in Olanda e in Polonia, che specie ora richiede a chi vuol arrivare in fondo, come le campionesse d'Europa, qualità di gioco ma anche abbondanti riserve di energie. E proprio su questo tasto insiste il ct delle azzurre, Davide Mazzanti. Nella giornata di riposo concessa dopo la convincente vittoria sul Giappone a Rotterdam, e in vista del doppio impegno con le sudamericane prima e la Cina poi, il tecnico ha sottolineato che "dovremo semplicemente giocare come sappiamo e vogliamo, ma sarà importante gestire la squadra dal punto di vista fisico, perchè ora il calendario non facilita il recupero - spiega Mazzanti -. Quindi serve ottenere il risultato ma anche gestire le energie delle ragazze e le prossime due partite saranno intense e si faranno sentire. Quanto al gioco, penso che il livello debba ancora migliorare, la crescita durante la prima fase è stata forse più lenta rispetto a quello che avevamo in mente e questo secondo girone ci serve a migliorare. In un Mondiale le partite importanti si giocano sulle sensazioni delle ragazze in campo e le prossime due sfide saranno di fondamentale importanza per trovarle".