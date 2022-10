Mondiali volley: Mazzanti, vincere ma anche gestire energie

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Nelle prossime due gare contro Argentina e Cina dovremo semplicemente giocare come sappiamo e vogliamo. Sarà importante ottenere il risultato, ma anche gestire le energie delle ragazze, considerano che due partite intense come saranno quelle di domani e sabato sicuramente si faranno sentire". Lo ha detto il ct della nazionale femminile di pallavolo, Davide Mazzanti, alla vigilia del nuovo impegno ai Mondiali in corso in Olanda, che con una vittoria garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale.

"L'Argentina è una squadra che conosciamo un po' meno di altre, la stiamo studiando perchè è da qualche tempo che non ci giochiamo e rispetto ai Giochi di Tokyo dello scorso anno sono cambiate diverse giocatrici - ha spiegato il tecnico azzurro -.

Quanto a noi, penso che il nostro libello debba ancora migliorare. La nostra crescita durante la prima fase è stata forse più lenta, rispetto a quello che avevamo in mente. Non siamo stati così soddisfatti a livello di gioco come volevamo e questo secondo girone ci deve servire proprio a migliorare proprio questo aspetto". (ANSA).