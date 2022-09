Euro Volley U20: Italia campione d'Europa, battuta Polonia 3-2

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 25 SET - L'Italia batte la Polonia 3-2 (25-19,25-19, 24-26, 17-25, 15-6), ed è campione d'Europa U20 agli Eurovolley 2022, campionati europei maschili che si sono disputati in Abruzzo: di fronte al pubblico del PalaRoma di Montesilvano (Pescara), gli azzurri hanno bissato il successo ottenuto contro i polacchi nell'ultima gara della fase a gironi nella Pool I; in quella circostanza la partita finì 3-0 pwer l'Italia.

Grande entusiasmo al termine del match con la festa in campo e sugli spalti dove c'erano quasi duemila spettatori. Alla fine così i pronostici che volevano l'Italia di Matteo Battocchio come favorita, sono stati rispettati e per l'Italia del volley si scrive un'altra pagina storica. La gara ha visto la vittoria in agilità degli azzurrini nei primi due set, prima del ritorno prepotente della Polonia che recupera lo svantaggio e arriva sul 2-2. Nel quinto e decisivo set però la squadra di Battocchio non sbaglia portando a casa il titolo di Campione d'Europa. (ANSA).