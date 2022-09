Mondiali pallavolo, il momento dell'Italia femminile  

Il trionfo mondiale a Katowice dell'Italvolley maschile guidata da Fefè De Giorgi è l'immagine che le colleghe nella Nazionale femminile terranno a mente nei prossimi giorni: adesso tocca a loro, alle azzurre, pronte a debuttare ai Mondiali in Olanda e Polonia contro il Camerun. Il torneo inizia venerdì 23 settembre, mentre l'Italia debutterà il giorno dopo (ore 15.00) ad Arnhem, dove giocherà tutte le gare della prima fase: nel girone di Paola Egonu e compagne ci saranno anche Porto Rico, Belgio, Kenya e Olanda. Le selezioni partecipanti sono ventiquattro, divise in quattro raggruppamenti da sei: le prime quattro di ogni girone accedono alla seconda fase, suddivisa in due gironi. Qui ogni squadra affronterà soltanto le formazioni non sfidate nella prima fase: poi le prime quattro di entrambe le pool accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La formazione del ct Davide Mazzanti - reduce dall'argento iridato di quattro anni fa contro la Serbia - si presenta ai nastri di partenza con grandi aspettative, essendo campione d'Europa in carica nonché vincitrice dell'ultima Nations League. Il girone A è alla nostra portata (occhio però a Olanda e Belgio): gli avversari tosti (come il Brasile argento olimpico o il Giappone) arriverebbero dopo la prima fase. Dall'altra parte del tabellone, nella pool C, Serbia e Stati Uniti sono due formazioni tanto forti quanto stimolanti da affrontare.

La stella dell'Italia sarà ancora lei, Paola Egonu da Cittadella: la classe 1998, in forza ai turchi del VakifBank, è una delle poche giocatrici al mondo di vincere una partita (quasi) da sola. Gli appassionati di pallavolo non possono che sperare di rivederla affrontare, in un'ipotetica Italia-Serbia, la sua 'adorata rivale' Tijana Boskovic (anche lei gioca in Turchia, nell'EczacÕbaşÕ). Delle 14 convocate da Mazzanti, la più giovane è Marina Lubian (22 anni lo scorso aprile), che è comunque al suo secondo Mondiale (come, tra le altre, Egonu e Miriam Sylla). La veterana del gruppo è il 35enne libero Monica 'Moki' De Gennaro, alla terza esperienza iridata e punto fermo in difesa. Quattro le debuttanti assolute in un Mondiale: Alessia Gennari, Alessia Orro, Sara Bonifacio ed Eleonora Fersino.

Proprio Orro, palleggiatrice del Monza, non nasconde l'emozione per l'imminente esordio: Sono davvero felice di essere qui.

Quest'estate abbiamo lavorato molto duramente, non vediamo l'ora che inizi il torneo". Sarà fondamentale non prendere sotto gamba il girone iniziale, ammonisce la 24enne: "Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, ma partire subito concentrate". La ragazza negli ultimi anni è maturata tanto, dopo una fase di carriera in cui aveva bruciato le tappe: "Ora mi sento più matura e capace, voglio aiutare la nostra squadra a dare il massimo. Il nostro è un gruppo forte, ma al tempo stesso nessuno ci regalerà niente, dovremo dimostrare il nostro valore gara dopo gara". Tutti i match delle azzurre della prima fase saranno trasmessi in diretta su Rai 2 e Sky.