Pallavolo: al via Mondiale donne, azzurre in partenza per Olanda

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Prende il via l'avventura della nazionale italiana femminile al Campionato Mondiale Femminile 2022, in programma in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le campionesse d'Europa partiranno alla volta dell'Olanda, Amsterdam e poi trasferimento ad Arnhem. La città dei Paesi Bassi ospiterà tutte le gare della prima giornata dei 4 gironi (24 squadre coinvolte) e poi sarà la sede delle pools A e D, mentre i raggruppamenti B e C si disputeranno rispettivamente a Danzica e Lodz.

Le ragazze di Davide Mazzanti sono inserite nella Pool A con: Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun. L'esordio dell'Italia è previsto sabato 24 settembre contro la formazione camerunense (ore 15).

Questo l'elenco delle 14 azzurre per il Campionato Mondiale femminile 2022: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari. Opposti: 18.

Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor. Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA PRIMA FASE 24 settembre (ore 15): Italia-Camerun 26 settembre (ore 18): Italia-Porto Rico 27 settembre (ore 18): Italia-Belgio 29 settembre (ore 18): Italia-Kenya 2 ottobre (ore 16): Italia-Olanda (ANSA).