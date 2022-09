Mondiali pallavolo: Italia in semifinale trova la Slovenia

(ANSA) - LUBIANA, 07 SET - Sarà la Slovenia, sabato, l'avversaria dell'Italia nella semifinale dei mondiali di pallavolo. Nel secondo quarto i padroni di casa hanno battuto l'Ucraina 3-1 (18-25, 26-24, 25-19, 25-23). Gli azzurri si trasferiranno domani a Katowice, in Polonia, sede dell'atto conclusivo della rassegna iridata. L'Italia torna tra le prime quattro dopo 12 anni (ultima volta a Roma nel 2010) e per la sesta volta nella sua storia. Lo scorso anno Italia e Slovenia si affrontarono nel match che è valso il titolo continentale proprio in Polonia. (ANSA).