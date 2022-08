Mondiali volley: Scanferla, partiamo forte con la Cina

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Il giorno dopo il secondo successo ai Mondiali di pallavolo, la nazionale italiana è al lavoro in vista dell'ultimo impegno della prima fase in programma domani sera contro la Cina. Pur avendo già in tasca la qualificazione agli ottavi dopo la vittoria di ieri sulla Turchia, per gli azzurri si tratta di una gara importante in vista degli accoppiamenti della seconda fase, che saranno resi noti proprio dopo i match di domani. Lo sottolinea Leonardo Scanferla che ieri ha fatto il suo esordio nella rassegna iridata: "Per me è stata un' emozione unica, incredibile; condividere le vittorie con questo gruppo giovane e molto unito è qualcosa di eccezionale - afferma il libero padovano -. Non è stata una gara facile ma ancora una volta siamo stati bravi a reagire e a trovare le giuste soluzioni.

Domani sarà importante partire subito forte per indirizzare la gara come desideriamo, perchè la Cina non avrà nulla da perdere e cercherà di metterci in difficoltà". (ANSA).