Mondiali Pallavolo: Italia parte bene, 3-0 al Canada

Esordio vincente per gli azzurri ai Mondiali di pallavolo maschile. Sul parquet della Stozice Arena di Lubiana, gli azzurri battono il Canada per 3-0 (25-13, 25-18, 39-37). Il ct Fefé De Giorgi ha inizialmente schierato Giannelli in regia, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo centrali e Balaso libero. Prossimo impegno degli azzurri quello di lunedì (inizio alle 21.25) contro la Turchia.

Prima della partita alla nazionale di volley erano arrivati, dallo spazio, gli auguri via Twitter dell'astronauta Samantha Cristoforetti: "Un grande "in bocca al lupo" alla Nazionale maschile di pallavolo che comincia oggi l'avventura al Campionato del Mondo e alla Nazionale femminile che esordirà tra qualche settimana. Fatevi valere! #MWCH2022 #MissionMinerva", è stato il tweet della Cristoforetti, accompagnato da una sua foto con la maglia della nazionale.

Dallo scorso aprile l'astronauta italiana è impegnata nella sua seconda missione, denominata Minerva. Con il ruolo di specialista di missione, è partita a bordo della capsula Crew Dragon di Space X denominata Freedom insieme agli astronauti della Nasa Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins.