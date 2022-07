Nations League: Giannelli, Italia carica per l'Olanda

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Vigilia di quarti di finale di Nations League per l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che alle 21 a Bologna affronterà l'Olanda in una 'classica' che poco più di una settimana fa ha visto Giannelli e compagni imporsi sugli Orange in Polonia nell'ultima della fase preliminare.

"Arriviamo bene alla sfida, abbiamo conquistato sul campo l'ingresso per queste Finals con un buon primo posto. Siamo carichi e pronti - ha detto il capitano azzurro -. Il nostro è un buon gruppo, con molta disponibilità da parte di tutti. Di buono dalla prima fase mi porterei risultati, gioco e la capacità di capovolgere situazioni difficili, abbiamo però da migliorare i momenti in cui ci siamo trovati in difficoltà.

L'Olanda è cresciuta molto grazie al tecnico e diversi elementi di ottimo livello. Sarà una bella sfida, dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco".

"L'umore è buono, non possiamo lamentarci. Abbiamo fatto un buon percorso nelle prime tre fasi del torneo - ha spiegato il ct, Ferdinando De Giorgi -, coinvolgendo diversi atleti, ognuno ha dato il suo contributo. La mia tabella di marcia prevedeva di guadagnarci la qualificazione e di dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno: disponibilità, gioco, appartenenza e miglioramenti. Domani con l'Olanda è importante essere pronti su tutto, dobbiamo pensare a quello che vogliamo realizzare con grande rispetto per gli avversari", ha concluso il ct. (ANSA).