Pallavolo: Nations League; 14 convocati da De Giorgi per Finals

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono 14 gli azzurri convocati dal ct della Nazionale italiana di volley, Fefè De Giorgi, per le Finals della quinta edizione della Volleyball Nations League in programma a Bologna dal 20 al 24 luglio. Terminato il collegiale di Firenze, stamattina il gruppo si è spostato nel capoluogo emiliano. Zaytsev, Michieletto e compagni (insieme a loro ci sarà anche Leandro Mosca, al lavoro fino al 19 luglio) debutteranno mercoledì 20 luglio alle 21 contro l'Olanda, ultima avversaria della fase preliminare, nello scontro prima contro ottava con i palio un pass per le semifinali, in programma sabato 23 luglio.

Sono poi ben quattro le nazionali azzurre impegnate oggi in giro per l'Europa in finali continentali e intercontinentali.

Oltre alla partita (in corso) di Nations League femminile tra Italia e Brasile ad Ankara, alle 18.30 toccherà agli azzurrini di Michele Zanin sfidare la Francia a Tbilisi, nell'ultimo atto dell'Europeo U18. Alle 20.00 l'Under 22 maschile affronta a Tarnow, in Polonia, sempre la Francia in finale europea, e infine l'U21 femminile se la vedrà contro la Serbia a Cerignola, nell'ultimo atto della competizione continentale di categoria.

