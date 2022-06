Pallavolo: Nations League donne, Italia-Brasile 3-1

A Brasilia l'Italia ha conquistato il quarto successo consecutivo (il sesto complessivo) Volleyball Nations League femminile battendo le padrone di casa del Brasile 3-1 (25-17, 25-15, 14-25, 25-14). Top scorer del match Paola Egonu (22 punti) punta di diamante offensiva di un'Italia perfetta al servizio e in ricezione ed implacabile a muro nei tre set dominati (super impatto di Lubian e Bonifacio). L'Italia chiude dunque la seconda settimana di Volleyball Nations League con un bottino di 4 vittorie (dopo le due di Ankara) ed ora potrà lanciare l'assalto definitivo alla Final di Ankara nell'ultima week di qualificazione di VNL.

Domani le azzurre rientreranno in Italia per godere di qualche giorno di riposo prima di ritrovarsi il 23 giugno al Centro Pavesi di Milano per preparare l'ultima decisiva Pool di VNL in programma a Sofia (Bulgaria) dal 28 giugno al 3 luglio.