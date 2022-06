Pallavolo: Nations League, Italia battuta 3-0 dalla Francia

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La Francia, oro olimpico a Tokyo, ha sconfitto 3-0 l'Italia, campione d'Europa lo scorso autunno (parziali 25-22, 26-24, 25-19) a Ottawa (Canada), nella prima tappa della Nations League di pallavolo. I francesi, allenati da Andrea Giani - nominato a fine marzo in sostituzione di Bernardinho - hanno affrontato un'Italia che schierava solo cinque dei giocatori laureatisi campioni d'Europa.

Tra gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi 16 i punti di Yuri Romanò, best scorer della gara. Durante il primo set un infortunio alla caviglia, che sarà approfondito nei prossimi giorni, ha tenuto lontano Leonardo Scanferla dal campo. Assente il ricevitore-attaccante Alessandro Michieletto, rivelazione dell'Italia nell'estate 2021.

Dal canto suo Giani ha potuto fare affidamento sui campioni olimpici, poiché a parte il libero Jenia Grebennikov, sostituito da Benjamin Diez, e il centrale Nicolas Le Goff, sostituito da Quentin Jouffroy, c'erano tutti i migliori di Tokyo, Barthélémy Chinenyeze in testa (13 punti).

Prossima avversaria dell'Italia la Polonia campione del mondo uscente di Nikola Grbic, che nella gara d'esordio ha battuto 3-0 l'Argentina. (ANSA).