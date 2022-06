Beach Volley: ecco il campionato nazionale, 'movimento cresce'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - A distanza di un giorno dalla presentazione dei mondiali di Roma, il beach volley raddoppia, e la Fipav lancia al Foro Italico il campionato nazionale assoluto 2022, giunto alla sua 29/a edizione e con un alto numero di tappe organizzate su tutto il territorio italiano. Il sipario si alzerà ad Albissola Marina il 10-12 giugno e si concluderà il 4 settembre a Caorle. Previsti anche gli eventi "Gold" in programma a Bellaria Igea Marina (24-26 giugno), evento che mette in palio la Coppa Italia e proseguirà poi a Termoli dal 29 al 31 luglio e Caorle (2-4 settembre), dove si assegneranno i titoli nazionali.

"Noi della Fipav abbiamo una peculiarità, ci piace parlare con i fatti - ha detto Giuseppe Manfredi, presidente della federvolley - Il beach non è il fratello minore della pallavolo, è una cosa che non si deve dire, e l'investimento che stiamo facendo in questo movimento è importante sia a livello di nazionali che di campionati".

Per un movimento "in grande crescita" come ricordato anche dal vicepresidente Fipav, Luciano Cecchi. Le squadre in gara nel campionato nazionale saranno 34 (17 nel maschile e altrettante nel femminile) e ad aggiudicarsi lo Scudetto dei campionati nazionali sarà la coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti, prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate del Campionato Italiano Assoluto e Gold. E i favoriti, neanche a dirlo, sono Nicolai e Cottafava, da domani impegnati nei mondiali di Roma e freschi vincitori in Lettonia nel torneo Élite 16 dove hanno battuto i qatarioti Cherif-Ahmed, bronzi olimpici.

"E' arrivata presto la vittoria anche per le nostre aspettative - ha raccontato Nicolai -. Avevamo scoperto dalle prime tappe che ce la stavamo giocando con tutti. Da lì a pensare di vincere un torneo però ce ne vuole. Siamo contenti e pensiamo di averlo meritato. Le vittorie danno solidità nei percorsi. E' una vittoria ci dà consapevolezza". Non solo per i mondiali, ma anche per il campionato nazionale. (ANSA).