Beach volley: Mondiali; Cozzoli, torneo atteso e importante

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Il beach volley è una disciplina che piace tanto ai giovani, si pratica con facilità e si praticherà tanto sulle spiagge, è una disciplina green e innovativa. Ci aspettiamo tanto dai nostri campioni e vi aspettiamo sulla sabbia del Foro Italico per quello che è un evento importante e atteso".

Lo ha detto Vito Cozzoli, ad e presidente di Sport e Salute, durante la presentazione dei Mondiali di questa disciplina, appunto il Beach Volley, che si svolgeranno a Roma dal 10 al 19 giugno nel Parco del Foro Italico.

"Oggi è una giornata perfetta per Sport e Salute - ha continuato Cozzoli - Questa mattina a Napoli abbiamo inaugurato due palestre in due quartieri complicati della città ed è stata una festa di vita e di sport. Questo pomeriggio siamo qui al Foro italico per lanciare l'ennesimo evento in quella che ormai è la casa dello sport mondiale". (ANSA).