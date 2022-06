Volley Nations League: De Giorgi, inizio intenso e stimolante

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La nazionale maschile di pallavolo è pronta all'esordio nella Nations League, primo impegno di una lunga estate, che prevede un match a Ottawa contro i campioni olimpici della Francia. sempre nella capitale del Canada, l'Italia affronterà poi i campioni del mondo della Polonia, i padroni di casa e il bronzo olimpico Argentina. "Affrontiamo subito avversarie di ottimo livello, sarà un inizio abbastanza intenso - ha detto il ct azzurro, Fefè De Giorgi -. Questo ci darà sicuramente delle motivazioni forti per cercare di fare il meglio, sono tutte squadre con valori importanti".

"Il nostro primo obiettivo è quello di arrivare al massimo in ogni partita e cercare di raggiungere il massimo risultato - ha proseguito -. Si sa che in questa prima fase tutte le squadre non sono al top, così come noi, ma si può sopperire con il giusto atteggiamento. Sono contento del lavoro fatto questa settimana con i 14 ragazzi impegnati in questa week 1 di Nations League". (ANSA).