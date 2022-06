Nations League donne: Italia-Cina 1-3

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Si chiude con una sconfitta la prima settimana di Nations League donne dell'Italia. Dopo i due successi con Belgio e Olanda, le azzurre hanno perso 3-1 (13-25, 25-20, 22-25, 18-25) con la Cina e chiudono la Pool 2 disputata ad Ankara con due vittorie e altrettante sconfitte, 7 set conquistati e 9 persi.

La nazionale guidata da Davide Mazzanti si radunerà du nuovo l'8 giugno a Milano per riprendere la preparazione in vista della seconda Pool di Nations League in programma a Brasilia dal 15 al 19 giugno.

"Abbiamo reagito bene dopo il primo set perso in maniera netta - ha dichiarato il ct - iniziando a giocare come avevamo preparato. Purtroppo abbiamo commesso troppi errori che alla fine ci sono costati caro. Peccato, perché abbiamo fatto faticare e non poco una Cina che per molto tratti ha giocato una pallavolo davvero spettacolare". "Chiudiamo questa prima settimana di Vnl in crescendo e con entusiasmo - ha proseguito Mazzanti -. Abbiamo subito contro la Turchia, giocato meglio e vinto con il Belgio e vinto giocando bene con l'Olanda. Con la Cina era complessa ma abbiamo tenuto molto bene il campo.

Torniamo in Italia consapevoli di dover lavorare ancora tanto e di potercela giocare con tutti. Il gruppo è solido e sappiamo di dover e poter fare ancora tanto". (ANSA).