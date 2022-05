Pallavolo:Nations league donne, Italia sconfitta all'esordio

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Inizia con una sconfitta il percorso in Volleyball Nations League dell'Italia. Le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno ceduto il passo con il risultato di 3-0 (25-20; 25-19; 25-19) alle padrone di casa della Turchia.

L'Italia domani rispetterà un turno di riposo per poi tornare in campo giovedì 2 giugno contro il Belgio (ore 18).

"Avremmo dovuto giocare con più coraggio in alcune situazioni perché sia in difesa che in ricezione loro hanno fatto molto bene - le parole del ct Mazzanti - e in quelle situazioni abbiamo perso la chance di restare agganciati alla partita. Poi abbiamo anche avuto a volte troppa fretta in alcuni momenti e questo non ci ha permesso di tenere il passo di una Turchia che ha comunque giocato una grande partita nelle situazioni di break point. Domani non giochiamo e potremo lavorare su alcune situazioni emerse oggi ma poi torneremo in campo consapevoli che soprattutto in questa prima fase della VNL dobbiamo far risultato. Lo sapevamo già prima della sconfitta con la Turchia e quindi continueremo a lavorare con gli stessi obiettivi".

