Pallavolo: Champions donne, Conegliano ko in finale

Sconfitta per l'Imoco Conegliano nella finale di Champions league di pallavolo femminile. Le 'pantere' sono state battute per 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-21) dal VakifBank Istanbul nella finale giocata a Lubiana. Egonu e compagne non riescono così a bissare il successo dello scorso anno. Il VakifBank Istanbul a dicembre aveva battuto le venete nella Finale del Mondiale per Club. "Usciamo a testa alta da una grande finale - si legge sul profito twitter del club - Grazie Pantere per questa stagione incredibile che abbiamo condiviso con i nostri super Tifosi che anche oggi sono stati al nostro fianco SEMPRE".