Volley, Leon a Perugia altre tre stagioni

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "Abbiamo battuto la concorrenza del mondo": Gino Sirci ha annunciato così il prolungamento del contratto, per tre stagioni, fra la sua Sir Safety Conad Perugia e lo schiacciatore Wilfredo Leon. "Sono contento", spiega il cubano che a Perugia vuole vincere anche un "trofeo importante".

Un riferimento alla Champions League, dove la Sir viaggia a pieno regime nella fase a gironi. Così anche in campionato, con il primo posto in Superlega occupato da diverse giornate.

Rimarrà in bianconero anche il libero Massimo Colci. "Ha firmato per un altro anno", ha annunciato il patron Sirci, intervenuto in una conferenza stampa con i due giocatori. "Scegliere di restare è stato semplicissimo", ha detto Colaci. (ANSA).