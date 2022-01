Volley:Santarelli nuovo ct Serbia,ora penso ad Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Dopo la Croazia, ora la Serbia. Con Daniele Santarelli, nuovo ct della nazionale di Belgrado campione del mondo di pallavolo femminile, si allunga la lista di tecnici italiani - in tutti gli sport - chiamati dall'estero per portare conoscenze e vittorie. Il 2022 di Santarelli è iniziato con la vittoria della Coppa Italia con la sua Conegliano e subito dopo con la firma da su un triennale (con doppio incarico) che lo fa diventare il primo allenatore straniero sulla panchina della nazionale serba, dopo 19 anni di monopolio di Zoran Terzic: "Con la Serbia ho alzato la mia asticella, ora posso battere l'Italia poi un giorno sogno di allenarla", ammette il coach di Conegliano all'ANSA, che tra 2018 e 2021 ha gia' vissuto l'esperienza del doppio incarico, tra la panchina Imoco e quella della panchina della nazionale croata.

Lui è uno dei tanti strateghi della pallavolo azzurra sedotti dall'estero. Questo perché "il campionato italiano è molto, molto formativo - riconosce Santarelli - Ci sono tanti tecnici preparati e scrupolosi che all'estero sono molto apprezzati.

Desideravo tanto un'esperienza con una nazionale di alto livello in manifestazioni di alto livello come una possibile Olimpiade o i Mondiali: la Serbia per me è la nazionale giusta al momento giusto e spero di esserlo anche io per loro". (ANSA).