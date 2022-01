Pallavolo: donne; Vivo nuovo 'title sponsor' campionato serie A

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - I campionati di serie A1 e A2 di pallavolo femminile hanno un nuovo title sponsor, vivo, annunciato dal presidente della Lega pallavolo Serie A femminile, Mauro Fabris: "Siamo felici di potere accogliere come title sponsor un brand di altissimo livello che si va ad aggiungere a un portfolio di partner nazionali ed internazionali che desiderano accostare il loro nome a quello della pallavolo femminile italiana di Serie A.

Tra i produttori di smartphone leader al mondo, vivo scende in campo titolando "vivo Lega Pallavolo Serie A Femminile" i campionati di A1 e A2 per la seconda parte della stagione 2021/2022. L'accordo siglato dall'azienda tecnologica, recita una nota, conferma l'impegno concreto del brand anche verso discipline portatrici di valori come l'inclusione, la diversità e il rispetto.

"La nostra Serie A conferma così di essere diventata un'eccellenza a cui le più importanti aziende internazionali abbinano il marchio per fare breccia su un pubblico di appassionati in continua espansione - afferma Fabris -. La scelta di vivo testimonia anche quanto dimostrano le ricerche di mercato: i nostri appassionati sono propensi all'uso delle nuove tecnologie. vivo potrà dimostrare di essere un partner perfetto con il quale lavorare per raggiungere, insieme, nuovi e prestigiosi traguardi". L'obiettivo della sponsorship rispecchia anche la volontà di vivo di far vivere una user-experience da smartphone moderna, divertente e adatta alle esigenze di chi vive lo sport in campo ma anche fuori. Gli smartphone vivo verranno utilizzati come "abilitatori tecnologici" per vivere in prima persona l'atmosfera in campo e condividere momenti sportivi ingaggianti, originali e divertenti. (ANSA).