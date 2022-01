Pallavolo: Covid; Final Four Coppa Italia posticipata a marzo

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La Lega Pallavolo Serie A ha deciso lo spostamento della Final Four della Coppa Italia dal 22 e 23 gennaio al weekend del 5 e 6 marzo 2022, secondo quanto informa un comunicato della lega stessa.

"Avevamo già condiviso in una riunione dei Presidenti della SuperLega l'esame dell'attuale planning e delle più recenti problematiche legate ai posticipi delle gare - spiega il Presidente della lega volley, Massimo Righi. - Dopo esserci confrontati anche con la Commissione Medica, abbiamo ritenuto opportuno non rischiare la disputa in gennaio per evitare il verificarsi di casi di ritiro delle squadre. Da qui la decisione di spostarla 40 giorni più avanti, al 5 e 6 marzo". (ANSA).