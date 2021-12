Pallavolo: C.Italia donne, Conegliano, Chieri e Novara a F4 Roma

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Arrivano i primi verdetti dai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Serie A1: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri si qualificano per le finali del 5 e 6 gennaio 2022 in programma al PalaEur. Il 3 gennaio 2002 (ore 17:30) si conoscerà il nome della quarta squadra che volerà a Roma e sarà la vincente della sfida Savino del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio (la partita era in programma questa sera ma è stata rinviata per l'accertamento di diversi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra delle toscane).

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano stacca il pass per le finali della Coppa Italia Frecciarossa battendo 3-1 la Bosca San Bernardo Cuneo e difenderà così il titolo vinto nelle ultime tre edizioni. Ottima, in ogni caso, la prova delle piemontesi, falcidiate dal Covid (9 le giocatrici che hanno preso parte alla trasferta) e con l'ex Gicquel in panchina non al meglio della condizione, hanno comunque giocato una gran partita vincendo con merito, tra l'altro, il primo set. La formazione di Santarelli ha poi ribaltato il risultato sfruttando il muro più efficace (9-3) e un attacco più prolifico (57%). Egonu (21 punti, 55% in attacco) e Plummer (15 punti, 60% in attacco) hanno fatto la differenza, per le piemontesi sopra le righe le prove di Kuznetsova (10) e Caruso (10 punti, 50% in attacco). In ricezione prestazione top di Jasper (57% perfetta) e di Spirito (53% perfetta), mentre tra le Pantere di Conegliano spicca il 41% di Plummer. Al Palaverde fanno festa le ragazze di Santarelli che adesso in semifinale attendono la vincente della sfida tra Scandicci e Busto. (ANSA).