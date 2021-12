Pallavolo: Covid; A/1 A donne, rinviata la 13/a giornata

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Niente Serie A/1 donne di pallavolo nel giorno di Santo Stefano, ovvero domenica.

Infatti il Consiglio della lega A Femminile, "preso atto del preoccupante evolversi della crisi pandemica che in queste ultime ore ha coinvolto in modo importante diversi gruppi squadra delle nostre società di Serie A1, ha determinato determinato il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della tredicesima giornata, in programma alle 18.15 di domenica 26 dicembre".

Nella nota si precisa anche che, prima di prendere la decisione del rinvio, erano state sentite "le società consorziate" e che era stata "evidenziata la necessità di tutelare al massimo il campionato e le prossime finali di Coppa Italia del 5 e 6 gennaio a Roma". E si era anche "preso atto della condivisione di tali preoccupazioni espresse con una lettera odierna dal presidente della federazione italiana pallavolo, Giuseppe Manfredi". (ANSA).