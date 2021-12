Pallavolo: Italia ospiterà Europei 2023 uomini e donne

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'Italia ha ottenuto l'organizzazione degli Europei di pallavolo del 2023, sia maschili che femminili, per i quali si era candidata. Lo ha annunciato il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi nel corso della conferenza stampa di bilancio di fine anno.

L'Europeo uomini sarà disputato interamente in Italia, e cinque saranno le città ospitanti,. mentre quello femminile, in quattro città, prevede lo svolgimento in Italia del match Inaugurale, di un girone preliminare, degli ottavi e dei quarti di finale, mentre semifinali e finali si disputeranno in un'altra nazione.

Tra gli altri temi trattati oggi, c'è stato anche il progetto "La maternità è di tutti", provvedimento che partirà da gennaio e che avrà un ammontare iniziale di 50mila euro. "Tale fondo - è stato spiegato - avrà la finalità di assicurare all'atleta la continuità retributiva durante il periodo di gravidanza e in quello immediatamente successivo alla nascita dei figli".

(ANSA).