De Giorgi, pressione aumenta dopo vittoria Europei

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Con la vittoria dell'Europeo le aspettative aumentano a dismisura in vista della prossima Olimpiade. Il progetto nasce su Parigi 2024, questo non significa che quello in mezzo non verrà valutato, ma dobbiamo continuare a costruire questo percorso. Il Mondiale del prossimo anno sarà un ottimo banco di prova", lo ha detto il ct dell'Italia, Ferdinando De Giorgi, a margine della presentazione del suo libro 'Noi Italia', presentato al Salone d'Onore del Coni.

"Quando il presidente mi ha chiamato per l'Europeo non ero preoccupato perché il cambio generazionale era già una mia idea - ha continuato l'allenatore azzurro -. Tutti abbiamo cercato di sfruttare l'entusiasmo degli esordienti, mettendoci quella voglia di riscatto dei ragazzi che nasceva dalle Olimpiadi.

Giannetti è stato un grande capitano e spero continui a esserlo".

"Le sensazioni - ha concluso De Giorgi - erano buone appena arrivato. Avevo capito che si poteva fare qualcosa di buono, i ragazzi lavorano bene e reagivano bene. La partita della svolta è stata quella con la Slovenia nel girone, perché era tra le favorite alla vittoria finale. Vincendo 3-0 è aumentata l'autostima, abbiamo capito di poter osare di più". (ANSA).