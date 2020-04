Pallavolo: coach Conegliano, 'fateci giocare playoff estivo'

"Se lo scudetto non dovesse essere assegnato accetterei con grande sportività la decisione, ma penso che dopo 6 mesi di stagione non può essere cancellato tutto. Se il classico campionato non si può giocare, si può trovare una formula d'emergenza. Secondo me c'era ancora la possibilità di concludere la stagione con una formula particolare". Daniele Santarelli, coach dell'Imoco Conegliano leader del massimo campionato italiano di volley femminile, invita ad attendere ancora e non si rassegna all'idea di pensare un playoff finale estivo per assegnare i titoli di pallavolo.

Dopo la decisione della Fipav di dichiarare conclusa la stagione del volley causa Coronavirus, resta ancora viva la speranza di Santarelli a seguito di un riavvicinamento tra Federazione e Lega: "La sicurezza e la salute prima di tutto - ammette Santarelli intervenuto a Radio Anch'io lo Sport su Radio 1 stamane - ma non vedevo tutto compromesso ancora. Avevamo tutto da perdere, stavamo andando alla grande, potevamo vincere lo scudetto e anche la Champions. Per noi è stata interruzione traumatica: si poteva almeno aspettare per capire se c'era la possibilità di estendere l'ulteriore possibilità di provare a finire la stagione". Quanto alla proposta del suo presidente Piero Garbellotto, di una Lega volley in stile Nba svincolata dalla federazione, Santarelli precisa: "La pallavolo italiana è matura rispetto a qualche anno fa, abbiamo fatto passi avanti. Ho seguito le parole del presidente, parlava di una gestione, ovvio che non siamo ai livelli dell'Nba, non siamo neanche uno sport professionistico e questo la dice lunga. Ma credo che qualcosa in più si possa fare".