Mondali nuoto paralimpico: altre 7 medaglie per l'Italia

Non si ferma l'onda azzurra ai Mondiali di nuoto paralimpico in corso a Manchester. Un'altra giornata di successi per gli azzurri, che chiudono il programma di oggi con un ottimo bottino: 4 ori, 1 argento, 2 bronzi.

L'Italia si conferma quindi in testa al medagliere con 22 medaglie (13 ori, 3 argenti, 6 bronzi), davanti alla Cina (10 ori, 11 argenti, 6 bronzi) e alla Gran Bretagna (8 ori, 4 argenti, 6 bronzi). Primo gradino del podio per Simone Barlaam nei 100 farfalla S9 in 58.25, davanti all'australiano Timothy Hodge e il tedesco Malte Braunschweig. Quarto Federico Morlacchi. "Mi sentivo bene, mi sembrava di essere stato più veloce ma va bene così, finalmente sono sceso in acqua", le parole di Barlaam.

Oro anche per Stefano Raimondi, che ha trionfato nei 500 stile libero S10 grazie al crono di 4:06.96. Argento per l'olandese Bas Takken, bronzo per il polacco Alan Ogorzalek. "Mi sentivo bene, potevo spingere di più ma ho cercato di risparmiare energie per i prossimi impegni, in particolare i 100 stile libero ai quali punto con grande decisione", il commento di Raimondi.

Carlotta Gilli ha dominato i 100 stile libero S13 con il tempo di 59.26. Alle sue spalle l'australiano Katja Dedekind e la statunitense Olivia Chambers.

"Sapevo che sarebbe stata dura, quest'anno Dedekind ha sempre nuotato più velocemente di me - le parole dell'azzurra -. Ho cercato di starle attaccata all'andata per vedere chi ne aveva di più al ritorno".

Nei 100 farfalla S8, oro per Alberto Amodeo con 1:02.94.

L'azzurro ha vinto davanti al cinese Hongliang Wu e allo statunitense Noah Jaffe.

Medaglia d'argento per Angela Procida nei 100 dorso femminili S2. L'atleta azzurra ferma il tempo sul 2:28.62 dietro l'atleta di Singapore Xiu Pin Yip. Terza la messicana Fabiola Ramirez Martinez.

Bronzo per Francesco Bettella nei 100 dorso maschili S1 in 2:30.89. La gara è stata vinta dal polacco Kamil Otowski, davanti all'ucraino Anton Kol. Nei 50 stile libero femminili S12, Alessia Berra conquista il bronzo nella gara vinta dalla brasiliana Maria Gomes Santiago davanti all'ucraina Anna Stetsenko.



