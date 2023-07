Mondiali di nuoto: Oro e argento all'Italia con Ceccon e Martinenghi

Due medaglie azzurre ai mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone con l'oro di Ceccon nei 50 farfalla e l'argento di Martinenghi nei 100 rana.

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla in 22''68 stabilendo anche il record italiano. Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana ex aequo con il tempo di 58''72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin. "Incredibile, sapevo che sarebbe stata una gara sul filo del rasoio. Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questo argento come fosse un oro". Nicolò Martinenghi esulta per la medaglia arrivata nei 100 rana ai mondiali di nuoto di Fukuoka. "Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle - dice, ai microfoni di Raisport l'azzurro che si presentava da campione in carica - Qin (il cinese che ha vinto l'oro ndr) è stato fortissimo, sarà lui da battere anche il prossimo anno. Ora sto per svenire devo andare a sdraiarmi a terra".

Thomas Ceccon ha conquistato la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone con il miglior tempo. (52.16). La finale in programma domani e Ceccon è uno dei candidati all'oro

