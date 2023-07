Marchand batte il record di Phelps sui 400 misti, era il più longevo

E crollato dopo 15 anni il record più longevo del nuoto, quello di Michael Phelps nei 400 misti uomini. A batterlo, a Fukuoka, è stato il francese Leon Marchand. Il campione del mondo in carica ha nuotato in 4'02"50, annullando il 4'03"84 stabilito ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 da Phelps. L'argento è andato allo statunitense Carson Foster, il bronzo al giapponese Daiya Seto. Niente da fare per le medaglie per l'azzurro Alberto Razzetti, che ha chiuso al settimo posto con un tempo inferiore a quello stabilito in semifinale.

