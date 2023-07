Italia d'argento nella 4x100 ai Mondiali di nuoto

L'argento della staffetta azzurra 4x100 stile brilla nella piscina di Fukuoka, in una prima giornata dei campionati iridati di nuovo in vasca che resterà memorabile, con tre record mondiali polverizzati tra cui quello più longevo e prestigioso, sui 400 misti uomini, che dal 2008 apparteneva alla leggenda Michael Phelps. L'Italia per la prima volta nella storia conferma una staffetta sul podio mondiale in vasca lunga, con Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon che sono stati davanti per tre quarti di gara e poi superati nel finale dall' Australia, ma tenendo dietro gli Stati Uniti. Il risultato vale anche come pass ai Giochi di Parigi ed è un buon auspicio per le finali che lunedì affronteranno Thomas Ceccon nei 50 farfalla e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, che sono entrati rispettivamente con il secondo e con il settimo tempo.

Dispiace un po' il settimo posto di Alberto Razzetti nei 400 misti, anche se in una finale pirotecnica salire sul podio era un'utopia, e sorprende l'eliminazione di Sara Franceschi nella semifinale dei 200 misti dopo un controllo con le telecamere, ma il tempo dell'azzurra non era memorabile. Grande la gioia dei moschettieri azzurri, saliti sul podio mondiale: "Sono contento di aver nuotato al mio livello - ha detto Miressi -. Abbiano provato a vincere e ci abbiamo creduto fino alla fine; siamo stati bravissimi tutti e quattro. Questo è lo sport: hanno vinto gli australiani, noi ci rifaremo il prossimo anno". "Un argento che vale oro - ha ribadito Zazzeri -. Ci dispiace per tempo perché si poteva vincere. Si è parlato molto di questa staffetta e noi sapevamo che qui ci saremmo esaltati. Così è stato e per noi che simo amici è ancora più bello". "Il cambio di formazione si è rivelato positivo e io ho fatto il mio migliore di sempre lanciato", ha concluso Ceccon, che un'ora prima si era qualificato per la finale dei 50 farfalla. "Peccato davvero, speravo di fare meglio, era nelle mie possibilità, mi dispiace molto", ha detto invece Razzetti, che ricorderà comunque di aver presenziato all'impresa del francese Leon Marchand, che con il tempo di 4'02''50 ha cancellato il 4'03''84 siglato per il titolo olimpico a Pechino 2008 da Phelps. Sul podio sono saliti anche lo statunitense Carson Foster e il giapponese Daiya Seto.

Ma oggi non c'è stato solo Marchand a riscrivere la storia: l'australiana Ariarne ha vinto i 400 stile libero con un clamoroso record del mondo, diventando la prima donna a scendere sotto il 3'56. L'oro Olimpico a Tokyo 2020 ha chiuso la gara in 3'55''38, cancellando il 3'56''08 della canadese Summer McIntosh, solo quarta. Sul podio sono salite anche la statunitense Katie Ledecky - trentatre medaglie tra Mondiali e Giochi Olimpici - argento e l'altra aussie Erika Fairweather. Australia sugli scudi anche nella staffetta 4x100 stile donne, con oro e record del mondo (3'27''96) che migliora quello stabilito due anni fa alle Olimpiadi di Tokyo.



