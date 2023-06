Settecolli; nel pomeriggio finali per Ceccon e Quadarella

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Ultimo giorno di Settecolli al Foro Italico e si sono concluse le batterie del mattino. Thomas Ceccon e Simona Quadarella sono a caccia del tris e per entrambi nel pomeriggio ci saranno le finali A con l'azzurro impernato nei 50 farfalla, ancora una volta qualificatosi con il miglior tempo delle batterie (23.40). Per la nuotatrice romana, invece, dopo i successi nei 1500 e negli 800, questa mattina si è qualificata per la finale del pomeriggio nei 400 stile libero.

Nei 200 misti maschili, invece, ci sarà spazio per Razzetti, mentre nei 200 stile libero Popovici affronterà la concorrenza italiana di Ciampi, Megli, Di Cola, Detti e De Tullio. (ANSA).