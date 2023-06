Nuoto: al via Settecolli, ok Ceccon ma niente finale Pilato

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Si è aperta questa mattina al Foro Italico la 59/a edizione del Settecolli con le batterie dei 100 dorso che hanno visto subito Thomas Ceccon strappare il pass per la finale di questo pomeriggio con il primo tempo (53.89). In finale, ma nei 400 sl, anche Matteo Ciampi e Gabriele Detti con i primi due tempi delle eliminatorie. Non centra la finale A, invece, Benedetta Pilato nei 100 rana, mentre nell'omologa disciplina, ma al maschile, non ci sono stati problemi per Nicolò Martinenghi in finale con il secondo tempo dietro l'olandese Arna Kamminga. Bene anche Miressi e Zazzeri, entrambi in finale nei 50 sl. (ANSA).