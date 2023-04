Assoluti primaverili a Riccione: salgono a 12 pass per Mondiali

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Salgono a dodici i pass mondiali e a dieci gli atleti qualificati per Fukuoka 2023 dopo la penultima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto in corso a Riccione. Matteo Restivo si aggiunge ai nove azzurri (11 pass) già qualificati nelle tre precedenti, che hanno registrato anche tre record italiani: quello assoluto individuale di Sara Franceschi nei 200 misti e quelli di società delle ragazze dei Carabinieri nella 4x100 stile libero e delle Fiamme Gialle nella 4x100 mista.

Restivo ha vinto i 200 dorso con 1'56"96, tempo molto inferiore all'1'57"50 richiesto dalla tabella A, e prenota anche lui il biglietto per Fukuoka. "C'era veramente tanto dentro questa gara, era un po' di tempo che non nuotavo così bene - ha detto l'atleta friulano, laureato in medicina -. Ho attraversato momenti non felici dopo un'annata, il 2022, non andata alla grande. È faticoso mantenere sport e studio: ho finito da poco un master. La mia è la storia di chi con il sacrificio è riuscito a fare due cose insieme". (ANSA).