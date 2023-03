Nuoto paralimpico; record mondiali per Barlaam e Raimondi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Alle World Series di nuoto paralimpico di Lignano Sabbiadoro, l'Italia è protagonista nella gara dei 200 stile con Simone Barlaam che firma il nuovo record del mondo S9 con il tempo di 1'58"34 (il precedente era dell'australiano Crothers 1'59"02). Ottima anche la prestazione dell'azzurro Federico Bicelli che sfiora il WR di soli 3 centesimi. L'atleta bresciano firma però il primato europeo sulla distanza dei 200 stile libero S7 con il riscontro cronometrico di 2'12"98 (il precedente era dell'Israeliano Malyar in 2'17"07).

World Record anche per Stefano Raimondi nei 200 farfalla S10.

L'azzurro ha fermato il crono a 2'06"66 battendo così il primato del tedesco Andersen. Record italiano, invece, per Alberto Amodeo nella categoria S8 e Fabrizio Ranieri nella S13 rispettivamente in 2'08"74 e 2'35"91. Nelle gare femminili Alessia Scortechini fissa il nuovo record italiano S10 in 2'20"73. (ANSA).