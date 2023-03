Nuoto: Fina, un altro anno di sospensione per Barelli

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Un altro anno di sospensione, dopo i due già decisi, e' stato inflitto a Paolo Barelli dalla federazione mondiale del nuoto, la World Aquatics. Il Collegio Etico indipendente dell'ex Fina ha infatti indagato "su molteplici accuse di illeciti" nei confronti del presidente della federnuoto italiana, ex membro dell'Esecutivo Fina ed ex presidente Len: le accuse erano di aver ricevuto "pagamenti indebiti" e non aver riferito "interessi personali". Barelli era stato sospeso fino al 14 settembre 2024, ora lo stop è prolungato al 2025 e durerà finche' non avra' restituito alla World Aquatics le cifre contestate. (ANSA).