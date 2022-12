Nuoto, Mondiali 25 m: Ceccon vince l'oro nei 100 misti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Terzo oro per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Lo ha conquistato Thomas Ceccon nella finale dei 100 misti, con il tempo di 50″97. Alle sue spalle il canadese Acevedo con 51″05, terzo posto per l'altro canadese Knox con il tempo di 51″10. Gli atleti statunitensi restano invece giù dal podio. (ANSA).